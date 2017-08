Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics women's 200m final result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Elaine Thompson (Jamaica) 21.78 seconds 2. Dafne Schippers (Netherlands) 21.88 3. Tori Bowie (U.S.) 22.15 4. Marie Josee Ta Lou (Ivory Coast) 22.21 5. Dina Asher-Smith (Britain) 22.31 6. Michelle-Lee Ahye (Trinidad and Tobago) 22.34 7. Deajah Stevens (U.S.) 22.65 8. Ivet Lalova-Collio (Bulgaria) 22.69