Aug 17 (Gracenote) - Olympic athletics women's 100m hurdles final result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Brianna Rollins (U.S.) 12.48 seconds 2. Nia Ali (U.S.) 12.59 3. Kristi Castlin (U.S.) 12.61 4. Cindy Ofili (Britain) 12.63 5. Cindy Roleder (Germany) 12.74 6. Pedrya Seymour (Bahamas) 12.76 7. Tiffany Porter (Britain) 12.76 8. Phylicia George (Canada) 12.89