Olympics-Athletics-Women's 800m semifinal results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics women's 800m semifinal results in Rio de Janeiro on Thursday. Semifinal 3 1. Caster Semenya (South Africa) 1 minute 58.15 seconds Q 2. Lynsey Sharp (Britain) 1:58.65 Q 3. Kate Grace (U.S.) 1:58.79 4. Marina Arzamasova (Belarus) 1:58.87 5. Noelie Yarigo (Benin) 1:59.78 6. Winny Chebet (Kenya) 2:01.90 7. Amela Terzic (Serbia) 2:03.81 8. Wang Chunyu (China) 2:04.05 Semifinal 2 1. Joanna Jozwik (Poland) 1:58.93 Q 2. Melissa Bishop (Canada) 1:59.05 Q 3. Selina Buechel (Switzerland) 1:59.35 4. Lovisa Lindh (Sweden) 1:59.41 5. Shelayna Oskan-Clarke (Britain) 1:59.45 6. Habitam Alemu (Ethiopia) 2:00.07 7. Eunice Jepkoech Sum (Kenya) 2:00.88 8. Nataliia Lupu (Ukraine) 2:02.10 Semifinal 1 1. Margaret Wambui (Kenya) 1:59.21 Q 2. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:59.59 Q 3. Ajee Wilson (U.S.) 1:59.75 4. Nataliia Pryshchepa (Ukraine) 1:59.95 5. Renee Eykens (Belgium) 2:00.45 6. Halima Nakayi (Uganda) 2:00.63 7. Yuneysi Santiusti (Italy) 2:00.80 8. Angelika Cichocka (Poland) 2:01.29 Qualified for Next Round 1. Caster Semenya (South Africa) 1 minute 58.15 seconds 2. Lynsey Sharp (Britain) 1:58.65 3. Kate Grace (U.S.) 1:58.79 4. Marina Arzamasova (Belarus) 1:58.87 5. Joanna Jozwik (Poland) 1:58.93 6. Melissa Bishop (Canada) 1:59.05 7. Margaret Wambui (Kenya) 1:59.21 11. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:59.59