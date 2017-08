UPDATE 2-Olympics-Athletics-Women's 20km walk results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 20km walk result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Liu Hong (China) 1 hour 28 minutes 35 seconds 2. Maria Guadalupe Gonzalez (Mexico) 1:28:37 3. Lu Xiuzhi (China) 1:28:42 4. Antonella Palmisano (Italy) 1:29:03 5. Qieyang Shenjie (China) 1:29:04 6. Ana Cabecinha (Portugal) 1:29:23 7. Erica de Sena (Brazil) 1:29:29 8. Beatriz Pascual (Spain) 1:30:24 9. Regan Lamble (Australia) 1:30:28 10. Anezka Drahotova (Czech Republic) 1:30:43 11. Elisa Rigaudo (Italy) 1:31:04 12. Ines Henriques (Portugal) 1:31:28 13. Emilie Menuet (France) 1:32:04 14. Kimberly Garcia (Peru) 1:32:09 15. Antigoni Drisbioti (Greece) 1:32:32 16. Kumiko Okada (Japan) 1:32:42 17. Nastassia Yatsevich (Belarus) 1:32:53 18. Angela Castro (Bolivia) 1:32:54 19. Nadiya Borovska (Ukraine) 1:33:01 20. Raquel Gonzalez (Spain) 1:33:03 21. Inna Kashyna (Ukraine) 1:33:15 22. Maria Michta-Coffey (U.S.) 1:33:36 23. Maria Guadalupe Sanchez (Mexico) 1:33:44 24. Paola Perez (Ecuador) 1:33:53 25. Viktoria Madarasz (Hungary) 1:33:59 26. Tanya Holliday (Australia) 1:34:22 27. Magaly Bonilla (Ecuador) 1:34:54 28. Paulina Buziak (Poland) 1:35:01 29. Brigita Virbalyte-Dimsiene (Lithuania) 1:35:11 30. Mirna Ortiz (Guatemala) 1:35:11 31. Wendy Cornejo (Bolivia) 1:35:17 32. Sandra Arenas (Colombia) 1:35:40 33. Julia Takacs (Spain) 1:35:45 34. Miranda Melville (U.S.) 1:35:48 35. Alana Barber (New Zealand) 1:35:55 36. Maritza Guaman (Ecuador) 1:35:56 37. Daniela Cardoso (Portugal) 1:36:13 38. Yeseida Carrillo (Colombia) 1:36:28 39. Jeon Yeong-Eun (Korea) 1:36:31 40. Rachel Tallent (Australia) 1:37:08 41. Alejandra Ortega (Mexico) 1:37:33 42. Grace Wanjiru Njue (Kenya) 1:37:49 43. Stefany Coronado (Bolivia) 1:37:56 44. Agnieszka Szwarnog (Poland) 1:38:01 45. Andreea Arsine (Romania) 1:38:16 46. Valentyna Myronchuk (Ukraine) 1:38:20 47. Panayiota Tsinopoulou (Greece) 1:38:24 48. Maria Czakova (Slovakia) 1:38:29 49. Cisiane Lopes (Brazil) 1:38:35 50. Ana Veronica Rodean (Romania) 1:38:42 51. Jessica Hancco (Peru) 1:39:08 52. Maritza Poncio (Guatemala) 1:40:09 53. Agnese Pastare (Latvia) 1:40:15 54. Khushbir Kaur (India) 1:40:33 55. Maria Galikova (Slovakia) 1:40:35 56. Zivile Vaiciukeviciute (Lithuania) 1:41:28 57. Claudia Stef (Romania) 1:41:47 58. Barbara Kovacs (Hungary) 1:42:11 59. Rita Recsei (Hungary) 1:42:41 60. Chahinez Nasri (Tunisia) 1:42:57 61. Askale Tiksa (Ethiopia) 1:44:15 62. Diana Aydosova (Kazakhstan) 1:44:49 63. Anel Oosthuizen (South Africa) 1:45:06 . Agnieszka Dygacz (Poland) DNF . Sapna Punia (India) DNF . Yesenia Miranda (El Salvador) DNF . Sandra Galvis (Colombia) DNF . Neringa Aidietyte (Lithuania) DNF . Yehualeye Beletew (Ethiopia) DSQ . Eleonora Giorgi (Italy) DSQ . Mayra Herrera (Guatemala) DSQ . Lee Da-Seul (Korea) DSQ . Lee Jeong-Eun (Korea) DSQ . Polina Repina (Kazakhstan) DSQ