Olympics-Athletics-Women's 4 x 400m relay round 1 results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 400m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Friday. Heat 2 1. Jamaica (Jamaica) Christine Day/Anneisha McLaughlin-Whilby/Chris-Ann Gordon/Novlene Williams-Mills 3 minutes 22.38 seconds Q 2. Britain (Britain) Emily Diamond/Anyika Onuora/Kelly Massey/Christine Ohuruogu 3:24.81 Q 3. Canada (Canada) Carline Muir/Alicia Brown/Noelle Montcalm/Sage Watson 3:24.94 Q 4. Italy (Italy) Maria Benedicta Chigbolu/Maria Enrica Spacca/Ayomide Folorunso/Libania Grenot 3:25.16 5. Germany (Germany) Laura Mueller/Friederike Moehlenkamp/Lara Hoffmann/Ruth Sophia Spelmeyer 3:26.02 6. Bahamas (Bahamas) Lanece Clarke/Anthonique Strachan/Carmiesha Cox/Christine Amertil 3:26.36 7. India (India) Nirmala Sheoran/Tintu Luka/Poovamma Raju Machettira/Anilda Thomas 3:29.53 8. Cuba (Cuba) Lisneidy Veitia/Gilda Casanova/Roxana Gomez/Daisurami Bonne 3:30.11 Heat 1 1. U.S. (U.S.) Courtney Okolo/Taylor Ellis-Watson/Francena McCorory/Phyllis Francis 3:21.42 Q 2. Ukraine (Ukraine) Alina Lohvynenko/Olha Bibik/Tetiana Melnyk/Olha Zemlyak 3:24.54 Q 3. Poland (Poland) Malgorzata Holub/Patrycja Wyciszkiewicz/Iga Baumgart/Justyna Swiety 3:25.34 Q 4. Australia (Australia) Jessica Thornton/Anneliese Rubie/Caitlin Jones/Morgan Mitchell 3:25.71 5. France (France) Phara Anacharsis/Brigitte Ntiamoah/Marie Gayot/Floria Guei 3:26.18 6. Netherlands (Netherlands) Madiea Ghafoor/Lisanne de Witte/Nicky van Leuveren/Laura de Witte 3:26.98 7. Romania (Romania) Adelina Pastor/Anamaria Ionita/Andrea Miklos/Bianca Razor 3:29.87 8. Brazil (Brazil) Joelma Sousa/Geisa Aparecida Coutinho/Leticia De Souza/Jailma de Lima 3:30.27 Qualified for Next Round 1. U.S. Courtney Okolo/Taylor Ellis-Watson/Francena McCorory/Phyllis Francis 3 minutes 21.42 seconds 2. Jamaica Christine Day/Anneisha McLaughlin-Whilby/Chris-Ann Gordon/Novlene Williams-Mills 3:22.38 3. Ukraine Alina Lohvynenko/Olha Bibik/Tetiana Melnyk/Olha Zemlyak 3:24.54 4. Britain Emily Diamond/Anyika Onuora/Kelly Massey/Christine Ohuruogu 3:24.81 5. Canada Carline Muir/Alicia Brown/Noelle Montcalm/Sage Watson 3:24.94 6. Italy Maria Benedicta Chigbolu/Maria Enrica Spacca/Ayomide Folorunso/Libania Grenot 3:25.16 7. Poland Malgorzata Holub/Patrycja Wyciszkiewicz/Iga Baumgart/Justyna Swiety 3:25.34 8. Australia Jessica Thornton/Anneliese Rubie/Caitlin Jones/Morgan Mitchell 3:25.71