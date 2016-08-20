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Olympics-Athletics-Women's 5000m final results
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#Olympics News
August 20, 2016 / 1:01 AM / a year ago

Olympics-Athletics-Women's 5000m final results

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 5000m final result in Rio de Janeiro on Friday. 
1.   Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya)  14 minutes 26.17 seconds 
2.   Hellen Onsando Obiri (Kenya)       14:29.77                 
3.   Almaz Ayana (Ethiopia)             14:33.59                 
4.   Mercy Cherono (Kenya)              14:42.89                 
5.   Senbere Teferi (Ethiopia)          14:43.75                 
6.   Yasemin Can (Turkey)               14:56.96                 
7.   Karoline Bjerkeli Grovdal (Norway) 14:57.53                 
8.   Susan Kuijken (Netherlands)        15:00.69                 
9.   Eloise Wellings (Australia)        15:01.59                 
10.  Madeline Hills (Australia)         15:04.05                 
11.  Shelby Houlihan (U.S.)             15:08.89                 
12.  Genevieve LaCaze (Australia)       15:10.35                 
13.  Eilish McColgan (Britain)          15:12.09                 
14.  Ababel Yeshaneh Birhane (Ethiopia) 15:18.26                 
15.  Miyuki Uehara (Japan)              15:34.97                 
16.  Jennifer Wenth (Austria)           15:56.11                 
17.  Nikki Hamblin (New Zealand)        16:14.24                 
.    Abbey D'Agostino (U.S.)            DNS

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