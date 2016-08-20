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a year ago
Olympics-Athletics-Women's 4 x 100m relay final results
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#Olympics News
August 20, 2016 / 1:26 AM / a year ago

Olympics-Athletics-Women's 4 x 100m relay final results

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 100m relay final result in Rio de Janeiro on Friday. 
1.  U.S. (U.S.)
Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Tori Bowie                                         41.01 seconds 
2.  Jamaica (Jamaica)
Christania Williams/Elaine Thompson/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce          41.36         
3.  Britain (Britain)
Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita                                      41.77         
4.  Germany (Germany)
Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase                                    42.10         
5.  Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago)
Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.12         
6.  Ukraine (Ukraine)
Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina                            42.36         
7.  Canada (Canada)
Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham                                 43.15         
8.  Nigeria (Nigeria)
Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa                                  43.21

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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