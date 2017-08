Olympics-Athletics-Women's 4 x 100m relay final results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 100m relay final result in Rio de Janeiro on Friday. 1. U.S. (U.S.) Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Tori Bowie 41.01 seconds 2. Jamaica (Jamaica) Christania Williams/Elaine Thompson/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce 41.36 3. Britain (Britain) Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita 41.77 4. Germany (Germany) Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase 42.10 5. Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago) Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.12 6. Ukraine (Ukraine) Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina 42.36 7. Canada (Canada) Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham 43.15 8. Nigeria (Nigeria) Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa 43.21