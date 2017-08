Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's pole vault final result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Ekaterini Stefanidi (Greece) 4.85 metres 2. Sandi Morris (U.S.) 4.85 3. Eliza McCartney (New Zealand) 4.80 4. Alana Boyd (Australia) 4.80 5. Holly Bradshaw (Britain) 4.70 6. Nicole Buechler (Switzerland) 4.70 7. Yarisley Silva (Cuba) 4.60 7. Jennifer Suhr (U.S.) 4.60 9. Martina Strutz (Germany) 4.60 10. Lisa Ryzih (Germany) 4.50 11. Tina Sutej (Slovenia) 4.50 12. Kelsie Ahbe (Canada) 4.50