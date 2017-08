UPDATE 2-Olympics-Athletics-Women's 10000m results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic athletics women's 10000m result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Almaz Ayana (Ethiopia) 29 minutes 17.45 seconds WR 2. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 29:32.53 3. Tirunesh Dibaba (Ethiopia) 29:42.56 4. Alice Aprot Nawowuna (Kenya) 29:53.51 5. Betsy Saina (Kenya) 30:07.78 6. Molly Huddle (U.S.) 30:13.17 7. Yasemin Can (Turkey) 30:26.41 8. Gelete Burka (Ethiopia) 30:26.66 9. Karoline Bjerkeli Grovdal (Norway) 31:14.07 10. Eloise Wellings (Australia) 31:14.94 11. Emily Infeld (U.S.) 31:26.94 12. Sarah Lahti (Sweden) 31:28.43 13. Diane Nukuri-Johnson (Burundi) 31:28.69 14. Susan Kuijken (Netherlands) 31:32.43 15. Joanne Pavey (Britain) 31:33.44 16. Jessica Andrews (Britain) 31:35.92 17. Alexi Pappas (Greece) 31:36.16 18. Yuka Takashima (Japan) 31:36.44 19. Daria Maslova (Kyrgyzstan) 31:36.90 20. Hanami Sekine (Japan) 31:44.44 21. Dominique Scott (South Africa) 31:51.47 22. Natasha Wodak (Canada) 31:53.14 23. Alia Saeed Mohammed (United Arab Emirates) 31:56.74 24. Sitora Hamidova (Uzbekistan) 31:57.77 25. Lanni Marchant (Canada) 32:04.21 26. Carla Salome Rocha (Portugal) 32:06.05 27. Salome Nyirarukundo (Rwanda) 32:07.80 28. Jip Vastenburg (Netherlands) 32:08.92 29. Trihas Gebre (Spain) 32:09.67 30. Veronica Inglese (Italy) 32:11.67 31. Tatiele Roberta De Carvalho (Brazil) 32:38.21 32. Brenda Flores (Mexico) 32:39.08 33. Marielle Hall (U.S.) 32:39.32 34. Beth Potter (Britain) 33:04.34 35. Marisol Romero (Mexico) 35:33.03 . Juliet Chekwel (Uganda) DNF . Ekaterina Tunguskova (Uzbekistan) DNF