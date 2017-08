Olympics-Athletics-Women's shot put final results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic athletics women's shot put final result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Michelle Carter (U.S.) 20.63 metres 2. Valerie Adams (New Zealand) 20.42 3. Anita Marton (Hungary) 19.87 4. Gong Lijiao (China) 19.39 5. Raven Saunders (U.S.) 19.35 6. Christina Schwanitz (Germany) 19.03 7. Cleopatra Borel (Trinidad and Tobago) 18.37 8. Aliona Dubitskaya (Belarus) 18.23 9. Geisa Arcanjo (Brazil) 18.16 10. Natalia Duco (Chile) 18.07 11. Alena Abrahmchuk (Belarus) 17.37 12. Auriole Dongmo (Cameroon) 16.99