Aug 13 (Gracenote) - Olympic athletics women's 100m final result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Elaine Thompson (Jamaica) 10.71 seconds 2. Tori Bowie (U.S.) 10.83 3. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 10.86 4. Marie Josee Ta Lou (Ivory Coast) 10.86 5. Dafne Schippers (Netherlands) 10.90 6. Michelle-Lee Ahye (Trinidad and Tobago) 10.92 7. English Gardner (U.S.) 10.94 8. Christania Williams (Jamaica) 11.80