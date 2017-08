UPDATE 2-Olympics-Athletics-Women's marathon results

Aug 14 (Gracenote) - Olympic athletics women's marathon result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Jemima Sumgong (Kenya) 2 hours 24 minutes 4 seconds 2. Eunice Jepkirui Kirwa (Bahrain) 2:24:13 3. Mare Dibaba (Ethiopia) 2:24:30 4. Tirfi Tsegaye (Ethiopia) 2:24:47 5. Volha Mazuronak (Belarus) 2:24:48 6. Shalane Flanagan (U.S.) 2:25:26 7. Desiree Linden (U.S.) 2:26:08 8. Rose Chelimo (Bahrain) 2:27:36 9. Amy Cragg (U.S.) 2:28:25 10. Kim Hye Song (DPR Korea) 2:28:36 11. Kim Hye Gyong (DPR Korea) 2:28:36 12. Jelena Prokopcuka (Latvia) 2:29:32 13. Valeria Straneo (Italy) 2:29:44 14. Kayoko Fukushi (Japan) 2:29:53 15. Gladys Tejeda (Peru) 2:29:55 16. Ana Dulce Felix (Portugal) 2:30:39 17. Diana Lobacevske (Lithuania) 2:30:48 18. Milly Clark (Australia) 2:30:53 19. Tomomi Tanaka (Japan) 2:31:12 20. Fionnuala McCormack (Ireland) 2:31:22 21. Iwona Lewandowska (Poland) 2:31:41 22. Jessica Trengove (Australia) 2:31:44 23. Monika Stefanowicz (Poland) 2:32:49 24. Lanni Marchant (Canada) 2:33:08 25. Catherine Bertone (Italy) 2:33:29 26. Eva Vrabcova Nyvltova (Czech Republic) 2:33:51 27. Lilia Fiscovici (Moldova) 2:34:05 28. Aly Dixon (Britain) 2:34:11 29. Maja Neuenschwander (Switzerland) 2:34:27 30. Sonia Samuels (Britain) 2:34:36 31. Lisa Jane Weightman (Australia) 2:34:41 32. Madai Perez (Mexico) 2:34:42 33. Olha Kotovska (Ukraine) 2:34:57 34. Azucena Diaz (Spain) 2:35:02 35. Krista Duchene (Canada) 2:35:29 36. Jovana De La Cruz (Peru) 2:35:49 37. Rasa Drazdauskaite (Lithuania) 2:35:50 38. Vaida Zusinaite (Lithuania) 2:35:53 39. Yiu Kit Ching (Hong Kong, China) 2:36:11 40. Jessica Draskau-Petersson (Denmark) 2:36:14 41. Beata Naigambo (Namibia) 2:36:32 42. Ahn Seul-ki (Korea) 2:36:50 43. Angie Orjuela (Colombia) 2:37:05 44. Anja Scherl (Germany) 2:37:23 45. Maryna Damantsevich (Belarus) 2:37:34 46. Mai Ito (Japan) 2:37:37 47. Veerle Dejaeghere (Belgium) 2:37:39 48. Margarita Hernandez (Mexico) 2:38:15 49. Kim Kum-Ok (DPR Korea) 2:38:24 50. Kenza Dahmani (Algeria) 2:38:37 51. Anne-Mari Hyrylaeinen (Finland) 2:39:02 52. Zsofia Erdelyi (Hungary) 2:39:04 53. Yue Chao (China) 2:39:09 54. Sitora Hamidova (Uzbekistan) 2:39:45 55. Anna Holm Baumeister (Denmark) 2:39:49 56. Helalia Johannes (Namibia) 2:39:55 57. Lizzie Lee (Ireland) 2:39:57 58. Esma Aydemir (Turkey) 2:39:59 59. Iuliia Andreeva (Kyrgyzstan) 2:40:34 60. Andrea Deelstra (Netherlands) 2:40:49 61. Ilona Marhele (Latvia) 2:41:02 62. Viktoriia Poliudina (Kyrgyzstan) 2:41:37 63. Dina Lebo Phalula (South Africa) 2:41:46 64. Andrea Mayr (Austria) 2:41:52 65. Krisztina Papp (Hungary) 2:42:03 66. Svitlana Stanko-Klymenko (Ukraine) 2:42:26 67. Mayada Al-Sayed (Palestine) 2:42:28 68. Nyakisi Adero (Uganda) 2:42:39 69. Adriana Aparecida Da Silva (Brazil) 2:43:22 70. Lim Kyung-Hee (Korea) 2:43:31 71. Beverly Ramos (Puerto Rico) 2:43:52 72. Munkhzaya Bayartsogt (Mongolia) 2:43:55 73. Erika Abril (Colombia) 2:44:05 74. Manuela Soccol (Belgium) 2:44:18 75. Alina Armas (Namibia) 2:44:20 76. Breege Connolly (Ireland) 2:44:41 77. Marina Hmelevskaya (Uzbekistan) 2:45:06 78. Marily Dos Santos (Brazil) 2:45:08 79. Hua Shaoqing (China) 2:45:09 80. Nebiat Habtemariam (Eritrea) 2:45:21 81. Anna Hahner (Germany) 2:45:32 82. Lisa Hahner (Germany) 2:45:33 83. Tuende Szabo (Hungary) 2:45:37 84. Els Rens (Belgium) 2:45:52 85. Otgonbayar Luvsanlundeg (Mongolia) 2:45:55 86. Visiline Jepkesho (Kenya) 2:46:05 87. Nataliya Lehonkova (Ukraine) 2:46:08 88. Ourania Rebouli (Greece) 2:46:32 89. Orchatteri Jaisha (India) 2:47:19 90. Maor Tiyouri (Israel) 2:47:27 91. Jane Vongvorachoti (Thailand) 2:47:27 92. Rutendo Nyahora (Zimbabwe) 2:47:32 93. Yolimar Pineda (Venezuela) 2:47:34 94. Mariya Korobitskaya (Kyrgyzstan) 2:47:53 95. Silvia Paredes (Ecuador) 2:48:01 96. Christine Kalmer (South Africa) 2:48:24 97. Lily Luik (Estonia) 2:48:29 98. Tereza Master (Malawi) 2:48:34 99. Maria Elena Calle (Ecuador) 2:48:39 100. Rosa Chacha (Ecuador) 2:48:52 101. Paula Todoran (Romania) 2:48:54 102. Dailin Belmonte (Cuba) 2:48:58 103. Sofia Riga (Greece) 2:49:07 104. Matea Matosevic (Croatia) 2:50:00 105. Erika Olivera (Chile) 2:50:29 106. Ariana Hilborn (Latvia) 2:50:51 107. Katarina Beresova (Slovakia) 2:50:54 108. Militsa Mircheva (Bulgaria) 2:51:06 109. Chirine Njeim (Lebanon) 2:51:08 110. Rosa Godoy (Argentina) 2:52:31 111. Sultan Haydar (Turkey) 2:53:57 112. Meryem Erdogan (Turkey) 2:54:04 113. Hsieh Chien-Ho (Taiwan) 2:54:18 114. Leila Luik (Estonia) 2:54:38 115. Carmen Martinez (Paraguay) 2:56:43 116. Lucia Kimani (Bosnia and Herzegovina) 2:58:22 117. Rosemary Quispe (Bolivia) 2:58:32 118. Panayiota Vlahaki (Greece) 2:59:12 119. Marija Vrajic (Croatia) 2:59:24 120. Kavita Tungar (India) 2:59:29 121. Sarah Ramadhan (Tanzania) 3:00:03 122. Irina Smolnikova (Kazakhstan) 3:00:31 123. Natalia Romero (Chile) 3:01:29 124. Mary Joy Tabal (Philippines) 3:02:27 125. Viviana Chavez (Argentina) 3:03:23 126. Claudette Mukasakindi (Rwanda) 3:05:57 127. Chen Yu-Hsuan (Taiwan) 3:09:13 128. Graciete Carneiro Santana (Brazil) 3:09:15 129. Niluka Geethani Rajasekara (Sri Lanka) 3:11:05 130. Natthaya Thanaronnawat (Thailand) 3:11:31 131. Jie Shi Neo (Singapore) 3:15:18 132. Sarah Attar (Saudi Arabia) 3:16:11 133. Nary Ly (Cambodia) 3:20:20 . Katarzyna Kowalska (Poland) DNF . Helah Kiprop (Kenya) DNF . Korlima Chemtai (Israel) DNF . Anna Incerti (Italy) DNF . Christelle Daunay (France) DNF . Alessandra Aguilar (Spain) DNF . Souad Ait Salem (Algeria) DNF . Ines Melchor (Peru) DNF . Kellys Arias (Colombia) DNF . Olivera Jevtic (Serbia) DNF . Estela Navascues (Spain) DNF . Liina Luik (Estonia) DNF . Maria Peralta (Argentina) DNF . Tigist Tufa (Ethiopia) DNF . Jessica Augusto (Portugal) DNF . Nastassia Ivanova (Belarus) DNF . Shitaye Eshete (Bahrain) DNF . Gulzhanat Zhanatbek (Kazakhstan) DNF . Daniela Cirlan (Romania) DNF . Sladjana Perunovic (Montenegro) DNF . Sara Moreira (Portugal) DNF . Kawtar Boulaid (Morocco) DNF . Daneja Grandovec (Slovenia) DNF . Irvette van Zyl (South Africa) DNS