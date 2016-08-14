FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a year ago
UPDATE 2-Olympics-Athletics-Women's marathon results
#HurricaneHarvey
#Energy&Environment
#Trump
#SpecialReport
#NorthKorea
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Bloomberg charity scrutinized by India for anti-tobacco funding, lobbying
Smoking in India
Bloomberg charity scrutinized by India for anti-tobacco funding, lobbying
U.S. Midwest refiners eye best quarter in two years
Energy and Environment
U.S. Midwest refiners eye best quarter in two years
Uber to end post-trip rider tracking
Technology
Uber to end post-trip rider tracking
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Olympics News
August 14, 2016 / 3:06 PM / a year ago

UPDATE 2-Olympics-Athletics-Women's marathon results

Reuters Staff

12 Min Read

Aug 14 (Gracenote) - Olympic athletics women's marathon result in Rio de Janeiro on Sunday. 
1.    Jemima Sumgong (Kenya)                 2 hours 24 minutes 4 seconds 
2.    Eunice Jepkirui Kirwa (Bahrain)        2:24:13                      
3.    Mare Dibaba (Ethiopia)                 2:24:30                      
4.    Tirfi Tsegaye (Ethiopia)               2:24:47                      
5.    Volha Mazuronak (Belarus)              2:24:48                      
6.    Shalane Flanagan (U.S.)                2:25:26                      
7.    Desiree Linden (U.S.)                  2:26:08                      
8.    Rose Chelimo (Bahrain)                 2:27:36                      
9.    Amy Cragg (U.S.)                       2:28:25                      
10.   Kim Hye Song (DPR Korea)               2:28:36                      
11.   Kim Hye Gyong (DPR Korea)              2:28:36                      
12.   Jelena Prokopcuka (Latvia)             2:29:32                      
13.   Valeria Straneo (Italy)                2:29:44                      
14.   Kayoko Fukushi (Japan)                 2:29:53                      
15.   Gladys Tejeda (Peru)                   2:29:55                      
16.   Ana Dulce Felix (Portugal)             2:30:39                      
17.   Diana Lobacevske (Lithuania)           2:30:48                      
18.   Milly Clark (Australia)                2:30:53                      
19.   Tomomi Tanaka (Japan)                  2:31:12                      
20.   Fionnuala McCormack (Ireland)          2:31:22                      
21.   Iwona Lewandowska (Poland)             2:31:41                      
22.   Jessica Trengove (Australia)           2:31:44                      
23.   Monika Stefanowicz (Poland)            2:32:49                      
24.   Lanni Marchant (Canada)                2:33:08                      
25.   Catherine Bertone (Italy)              2:33:29                      
26.   Eva Vrabcova Nyvltova (Czech Republic) 2:33:51                      
27.   Lilia Fiscovici (Moldova)              2:34:05                      
28.   Aly Dixon (Britain)                    2:34:11                      
29.   Maja Neuenschwander (Switzerland)      2:34:27                      
30.   Sonia Samuels (Britain)                2:34:36                      
31.   Lisa Jane Weightman (Australia)        2:34:41                      
32.   Madai Perez (Mexico)                   2:34:42                      
33.   Olha Kotovska (Ukraine)                2:34:57                      
34.   Azucena Diaz (Spain)                   2:35:02                      
35.   Krista Duchene (Canada)                2:35:29                      
36.   Jovana De La Cruz (Peru)               2:35:49                      
37.   Rasa Drazdauskaite (Lithuania)         2:35:50                      
38.   Vaida Zusinaite (Lithuania)            2:35:53                      
39.   Yiu Kit Ching (Hong Kong, China)       2:36:11                      
40.   Jessica Draskau-Petersson (Denmark)    2:36:14                      
41.   Beata Naigambo (Namibia)               2:36:32                      
42.   Ahn Seul-ki (Korea)                    2:36:50                      
43.   Angie Orjuela (Colombia)               2:37:05                      
44.   Anja Scherl (Germany)                  2:37:23                      
45.   Maryna Damantsevich (Belarus)          2:37:34                      
46.   Mai Ito (Japan)                        2:37:37                      
47.   Veerle Dejaeghere (Belgium)            2:37:39                      
48.   Margarita Hernandez (Mexico)           2:38:15                      
49.   Kim Kum-Ok (DPR Korea)                 2:38:24                      
50.   Kenza Dahmani (Algeria)                2:38:37                      
51.   Anne-Mari Hyrylaeinen (Finland)        2:39:02                      
52.   Zsofia Erdelyi (Hungary)               2:39:04                      
53.   Yue Chao (China)                       2:39:09                      
54.   Sitora Hamidova (Uzbekistan)           2:39:45                      
55.   Anna Holm Baumeister (Denmark)         2:39:49                      
56.   Helalia Johannes (Namibia)             2:39:55                      
57.   Lizzie Lee (Ireland)                   2:39:57                      
58.   Esma Aydemir (Turkey)                  2:39:59                      
59.   Iuliia Andreeva (Kyrgyzstan)           2:40:34                      
60.   Andrea Deelstra (Netherlands)          2:40:49                      
61.   Ilona Marhele (Latvia)                 2:41:02                      
62.   Viktoriia Poliudina (Kyrgyzstan)       2:41:37                      
63.   Dina Lebo Phalula (South Africa)       2:41:46                      
64.   Andrea Mayr (Austria)                  2:41:52                      
65.   Krisztina Papp (Hungary)               2:42:03                      
66.   Svitlana Stanko-Klymenko (Ukraine)     2:42:26                      
67.   Mayada Al-Sayed (Palestine)            2:42:28                      
68.   Nyakisi Adero (Uganda)                 2:42:39                      
69.   Adriana Aparecida Da Silva (Brazil)    2:43:22                      
70.   Lim Kyung-Hee (Korea)                  2:43:31                      
71.   Beverly Ramos (Puerto Rico)            2:43:52                      
72.   Munkhzaya Bayartsogt (Mongolia)        2:43:55                      
73.   Erika Abril (Colombia)                 2:44:05                      
74.   Manuela Soccol (Belgium)               2:44:18                      
75.   Alina Armas (Namibia)                  2:44:20                      
76.   Breege Connolly (Ireland)              2:44:41                      
77.   Marina Hmelevskaya (Uzbekistan)        2:45:06                      
78.   Marily Dos Santos (Brazil)             2:45:08                      
79.   Hua Shaoqing (China)                   2:45:09                      
80.   Nebiat Habtemariam (Eritrea)           2:45:21                      
81.   Anna Hahner (Germany)                  2:45:32                      
82.   Lisa Hahner (Germany)                  2:45:33                      
83.   Tuende Szabo (Hungary)                 2:45:37                      
84.   Els Rens (Belgium)                     2:45:52                      
85.   Otgonbayar Luvsanlundeg (Mongolia)     2:45:55                      
86.   Visiline Jepkesho (Kenya)              2:46:05                      
87.   Nataliya Lehonkova (Ukraine)           2:46:08                      
88.   Ourania Rebouli (Greece)               2:46:32                      
89.   Orchatteri Jaisha (India)              2:47:19                      
90.   Maor Tiyouri (Israel)                  2:47:27                      
91.   Jane Vongvorachoti (Thailand)          2:47:27                      
92.   Rutendo Nyahora (Zimbabwe)             2:47:32                      
93.   Yolimar Pineda (Venezuela)             2:47:34                      
94.   Mariya Korobitskaya (Kyrgyzstan)       2:47:53                      
95.   Silvia Paredes (Ecuador)               2:48:01                      
96.   Christine Kalmer (South Africa)        2:48:24                      
97.   Lily Luik (Estonia)                    2:48:29                      
98.   Tereza Master (Malawi)                 2:48:34                      
99.   Maria Elena Calle (Ecuador)            2:48:39                      
100.  Rosa Chacha (Ecuador)                  2:48:52                      
101.  Paula Todoran (Romania)                2:48:54                      
102.  Dailin Belmonte (Cuba)                 2:48:58                      
103.  Sofia Riga (Greece)                    2:49:07                      
104.  Matea Matosevic (Croatia)              2:50:00                      
105.  Erika Olivera (Chile)                  2:50:29                      
106.  Ariana Hilborn (Latvia)                2:50:51                      
107.  Katarina Beresova (Slovakia)           2:50:54                      
108.  Militsa Mircheva (Bulgaria)            2:51:06                      
109.  Chirine Njeim (Lebanon)                2:51:08                      
110.  Rosa Godoy (Argentina)                 2:52:31                      
111.  Sultan Haydar (Turkey)                 2:53:57                      
112.  Meryem Erdogan (Turkey)                2:54:04                      
113.  Hsieh Chien-Ho (Taiwan)                2:54:18                      
114.  Leila Luik (Estonia)                   2:54:38                      
115.  Carmen Martinez (Paraguay)             2:56:43                      
116.  Lucia Kimani (Bosnia and Herzegovina)  2:58:22                      
117.  Rosemary Quispe (Bolivia)              2:58:32                      
118.  Panayiota Vlahaki (Greece)             2:59:12                      
119.  Marija Vrajic (Croatia)                2:59:24                      
120.  Kavita Tungar (India)                  2:59:29                      
121.  Sarah Ramadhan (Tanzania)              3:00:03                      
122.  Irina Smolnikova (Kazakhstan)          3:00:31                      
123.  Natalia Romero (Chile)                 3:01:29                      
124.  Mary Joy Tabal (Philippines)           3:02:27                      
125.  Viviana Chavez (Argentina)             3:03:23                      
126.  Claudette Mukasakindi (Rwanda)         3:05:57                      
127.  Chen Yu-Hsuan (Taiwan)                 3:09:13                      
128.  Graciete Carneiro Santana (Brazil)     3:09:15                      
129.  Niluka Geethani Rajasekara (Sri Lanka) 3:11:05                      
130.  Natthaya Thanaronnawat (Thailand)      3:11:31                      
131.  Jie Shi Neo (Singapore)                3:15:18                      
132.  Sarah Attar (Saudi Arabia)             3:16:11                      
133.  Nary Ly (Cambodia)                     3:20:20                      
.     Katarzyna Kowalska (Poland)            DNF                          
.     Helah Kiprop (Kenya)                   DNF                          
.     Korlima Chemtai (Israel)               DNF                          
.     Anna Incerti (Italy)                   DNF                          
.     Christelle Daunay (France)             DNF                          
.     Alessandra Aguilar (Spain)             DNF                          
.     Souad Ait Salem (Algeria)              DNF                          
.     Ines Melchor (Peru)                    DNF                          
.     Kellys Arias (Colombia)                DNF                          
.     Olivera Jevtic (Serbia)                DNF                          
.     Estela Navascues (Spain)               DNF                          
.     Liina Luik (Estonia)                   DNF                          
.     Maria Peralta (Argentina)              DNF                          
.     Tigist Tufa (Ethiopia)                 DNF                          
.     Jessica Augusto (Portugal)             DNF                          
.     Nastassia Ivanova (Belarus)            DNF                          
.     Shitaye Eshete (Bahrain)               DNF                          
.     Gulzhanat Zhanatbek (Kazakhstan)       DNF                          
.     Daniela Cirlan (Romania)               DNF                          
.     Sladjana Perunovic (Montenegro)        DNF                          
.     Sara Moreira (Portugal)                DNF                          
.     Kawtar Boulaid (Morocco)               DNF                          
.     Daneja Grandovec (Slovenia)            DNF                          
.     Irvette van Zyl (South Africa)         DNS

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.