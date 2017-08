Olympics-Athletics-Women's triple jump final results

Aug 14 (Gracenote) - Olympic athletics women's triple jump final result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Caterine Ibargueen (Colombia) 15.17 metres 2. Yulimar Rojas (Venezuela) 14.98 3. Olga Rypakova (Kazakhstan) 14.74 4. Keturah Orji (U.S.) 14.71 5. Hanna Knyazyeva-Minenko (Israel) 14.68 6. Patricia Mamona (Portugal) 14.65 7. Kimberly Williams (Jamaica) 14.53 8. Paraskevi Papahristou (Greece) 14.26 9. Anna Jagaciak (Poland) 14.07 10. Kristin Gierisch (Germany) 13.96 11. Kristiina Maekelae (Finland) 13.95