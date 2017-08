Olympics-Athletics-Women's 5000m round 1 results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic athletics women's 5000m round 1 results in Rio de Janeiro on Tuesday. Heat 2 1. Almaz Ayana (Ethiopia) 15 minutes 4.35 seconds Q 2. Senbere Teferi (Ethiopia) 15:17.43 Q 3. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 15:17.74 Q 4. Karoline Bjerkeli Grovdal (Norway) 15:17.83 Q 5. Eilish McColgan (Britain) 15:18.20 Q 6. Eloise Wellings (Australia) 15:19.02 7. Genevieve LaCaze (Australia) 15:20.45 8. Stephanie Twell (Britain) 15:25.90 9. Misaki Onishi (Japan) 15:29.17 10. Mimi Belete (Bahrain) 15:29.72 11. Andrea Seccafien (Canada) 15:30.32 12. Ayuko Suzuki (Japan) 15:41.81 13. Stella Chesang (Uganda) 15:49.80 14. Jennifer Wenth (Austria) 16:07.02 15. Nikki Hamblin (New Zealand) 16:43.61 16. Abbey D'Agostino (U.S.) 17:10.02 . Bibiro Ali Taher (Chad) DNF Heat 1 1. Hellen Onsando Obiri (Kenya) 15:19.38 Q 2. Yasemin Can (Turkey) 15:19.50 Q 3. Mercy Cherono (Kenya) 15:19.56 Q 4. Shelby Houlihan (U.S.) 15:19.76 Q 5. Susan Kuijken (Netherlands) 15:19.96 Q 6. Madeline Hills (Australia) 15:21.33 7. Miyuki Uehara (Japan) 15:23.41 8. Ababel Yeshaneh Birhane (Ethiopia) 15:24.38 9. Juliet Chekwel (Uganda) 15:29.07 10. Laura Whittle (Britain) 15:31.30 11. Louise Carton (Belgium) 15:34.39 12. Kim Conley (U.S.) 15:36.00 13. Jessica O'Connell (Canada) 15:51.18 14. Lucy Oliver (New Zealand) 15:53.77 15. Sharon Firisua (Solomon Islands) 18:01.62 16. Beatrice Alice Kamulhanga (DR Congo) 19:29.47 . Dalila Abdulkadir Gosa (Bahrain) DNS Qualified for Next Round 1. Almaz Ayana (Ethiopia) 15 minutes 4.35 seconds 2. Senbere Teferi (Ethiopia) 15:17.43 3. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 15:17.74 4. Karoline Bjerkeli Grovdal (Norway) 15:17.83 5. Eilish McColgan (Britain) 15:18.20 6. Eloise Wellings (Australia) 15:19.02 7. Hellen Onsando Obiri (Kenya) 15:19.38 8. Yasemin Can (Turkey) 15:19.50 9. Mercy Cherono (Kenya) 15:19.56 10. Shelby Houlihan (U.S.) 15:19.76 11. Susan Kuijken (Netherlands) 15:19.96 12. Genevieve LaCaze (Australia) 15:20.45 13. Madeline Hills (Australia) 15:21.33 14. Miyuki Uehara (Japan) 15:23.41 15. Ababel Yeshaneh Birhane (Ethiopia) 15:24.38