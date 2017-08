Olympics-Badminton-Men's doubles Group C results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic badminton men's doubles Group C results in Rio de Janeiro on Thursday. Mathias Boe/Carsten Mogensen (Boe/Mogensen) beat Marcus Ellis/Chris Langridge (Langridge/Ellis) 21-9 9-21 21-16 3-Kim Ki-Jung/Kim Sa-Rang (Kim K J/Kim S R) beat Adam Cwalina/Przemyslaw Wacha (Cwalina/Wacha) 21-14 21-15 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Kim K J/Kim S R (Korea) 1 1 0 0 2 0 1 2. Boe/Mogensen (Denmark) 1 1 0 0 2 1 1 3. M. Ellis/Langridge (Britain) 1 0 0 1 1 2 0 4. Cwalina/Wacha (Poland) 1 0 0 1 0 2 0 FRIDAY, AUGUST 12 FIXTURES (GMT) Kim S R/Kim K J (Korea) v Langridge/Ellis (Great Britain) (1420) Boe/Mogensen (Denmark) v Wacha/Cwalina (Poland) (2025)