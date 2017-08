Olympics-Badminton-Men's doubles Group A results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic badminton men's doubles Group A results in Rio de Janeiro on Friday. Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (Ivanov/Sozonov) beat Matthew Chau/Sawan Serasinghe (Chau/Serasinghe) 21-16 21-16 1-Lee Yong-Dae/Yoo Yeon-Seong (Yoo Y S/Lee Y D) beat Lee Sheng-Mu/Tsai Chia Hsin (Tsai C H/Lee S M) 18-21 21-13 21-18 STANDINGS P W D L F A Pts 1. V. Ivanov/Sozonov (Russia) 2 2 0 0 4 0 2 2. Lee Y D/Yoo Y S (Korea) 2 2 0 0 4 1 2 3. Lee S M/Tsai C H (Taiwan) 2 0 0 2 1 4 0 4. Chau/Serasinghe (Australia) 2 0 0 2 0 4 0 SATURDAY, AUGUST 13 FIXTURES (GMT) Tsai C H/Lee S M (Chinese Taipei) v Chau/Serasinghe (Australia) (1100) Yoo Y S/Lee Y D (Korea) v Ivanov/Sozonov (Russia) (1345)