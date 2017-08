Aug 12 (Gracenote) - Olympic badminton men's singles Group G result in Rio de Janeiro on Friday. Jan Jorgensen (Denmark) beat Raul Must (Estonia) 21-8 21-15 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Jan Jorgensen (Denmark) 1 1 0 0 2 0 1 2. Brice Leverdez (France) 0 0 0 0 0 0 0 3. Raul Must (Estonia) 1 0 0 1 0 2 0 SATURDAY, AUGUST 13 FIXTURES (GMT) Brice Leverdez (France) v Raul Must (Estonia) (2330) Rio de Janeiro