Aug 15 (Gracenote) - Olympic badminton men's singles last 16 results in Rio de Janeiro on Monday. 13-Rajiv Ouseph (Britain) beat 7-Tommy Sugiarto (Indonesia) 21-13 14-21 21-16 4-Viktor Axelsen (Denmark) beat Scott Evans (Ireland) 21-16 21-12 6-Chou Tien Chen (Taiwan) beat 10-Hu Yun (Hong Kong) 21-10 21-13 8-Shon Wan-Ho (South Korea) beat 11-Ng Ka Long (Hong Kong) 23-21 21-17 9-Srikanth Kidambi (India) beat 5-Jan Jorgensen (Denmark) 21-19 21-19