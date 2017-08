UPDATE 1-Olympics-Badminton-Mixed's doubles Group D results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic badminton mixed's doubles Group D results in Rio de Janeiro on Thursday. 2-Ko Sung-Hyun/Kim Ha-Na (Ko S H/Kim H N) beat Phillip Chew/Jamie Subandhi (Subandhi/Chew) 21-10 21-12 Kenta Kazuno/Ayane Kurihara (Kurihara/Kazuno) beat Jacco Arends/Selena Piek (S. Piek/Arends) 21-14 21-19 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Kazuno/Kurihara (Japan) 1 1 0 0 2 0 1 1. Ko S H/Kim H N (Korea) 1 1 0 0 2 0 1 3. Chew/Subandhi (U.S.) 1 0 0 1 0 2 0 3. Arends/S. Piek (Netherlands) 1 0 0 1 0 2 0 FRIDAY, AUGUST 12 FIXTURES (GMT) Kurihara/Kazuno (Japan) v Subandhi/Chew (United States) (1830) Ko S H/Kim H N (Korea) v S. Piek/Arends (Netherlands) (1940)