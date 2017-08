Olympics-Badminton-Mixed's doubles Group A results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic badminton mixed's doubles Group A results in Rio de Janeiro on Friday. Praveen Jordan/Debby Susanto (Susanto/Jordan) beat Michael Fuchs/Birgit Michels (Fuchs/Michels) 21-16 21-15 1-Zhang Nan/Zhao Yunlei (Zhao Y L/Zhang N) beat Lee Chun Hei/Chau Hoi Wah (Chau H W/Lee C H) 21-16 21-15 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Zhang N/Zhao Y L (China) 2 2 0 0 4 0 2 2. Jordan/Susanto (Indonesia) 2 2 0 0 4 1 2 3. Lee C H/Chau H W (Hong Kong, China) 2 0 0 2 1 4 0 4. Fuchs/Michels (Germany) 2 0 0 2 0 4 0 SATURDAY, AUGUST 13 FIXTURES (GMT) Zhao Y L/Zhang N (China) v Susanto/Jordan (Indonesia) (1940) Chau H W/Lee C H (Hong Kong, China) v Fuchs/Michels (Germany) (1940)