Olympics-Badminton-Mixed's doubles Group B results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic badminton mixed's doubles Group B results in Rio de Janeiro on Friday. Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Adcock/C. Adcock) beat 4-Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen (Fischer Nielsen/Pedersen) 21-19 22-24 21-17 Robert Mateusiak/Nadiezda Zieba (Zieba/Mateusiak) beat Xu Chen/Ma Jin (Xu C/Ma J) 13-21 21-9 21-19 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Fischer Nielsen/Pedersen (Denmark) 2 1 0 1 3 2 1 2. Xu C/Ma J (China) 2 1 0 1 3 3 1 2. C. Adcock/G. Adcock (Britain) 2 1 0 1 3 3 1 4. Mateusiak/Zieba (Poland) 2 1 0 1 2 3 1 SATURDAY, AUGUST 13 FIXTURES (GMT) Fischer Nielsen/Pedersen (Denmark) v Xu C/Ma J (China) (1125) Adcock/C. Adcock (Great Britain) v Zieba/Mateusiak (Poland) (1345)