Aug 15 (Gracenote) - Olympic badminton mixed's doubles semifinal results in Rio de Janeiro on Monday. 3-Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia) beat 1-Zhang Nan/Zhao Yunlei (China) 21-16 21-15 Peng Soon Chan/Liu Ying Goh (Malaysia) beat Xu Chen/Ma Jin (China) 21-12 21-19