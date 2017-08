Olympics-Badminton-Women's doubles Group C results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic badminton women's doubles Group C result in Rio de Janeiro on Thursday. 3-Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii (Polii/Maheswari) beat Poon Lok Yan/Tse Ying Suet (Tse Y S/Poon L Y) 21-9 21-11 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Maheswari/Polii (Indonesia) 1 1 0 0 2 0 1 2. Olver/Smith (Britain) 0 0 0 0 0 0 0 2. K.M. Hoo/K.W. Woon (Malaysia) 0 0 0 0 0 0 0 4. Poon L Y/Tse Y S (Hong Kong, China) 1 0 0 1 0 2 0 FRIDAY, AUGUST 12 FIXTURES (GMT) Woon/Hoo (Malaysia) v Tse Y S/Poon L Y (Hong Kong, China) (1310) Polii/Maheswari (Indonesia) v Olver/Smith (Great Britain) (1830)