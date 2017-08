Olympics-Badminton-Women's doubles Group B results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic badminton women's doubles Group B results in Rio de Janeiro on Friday. 4-Jung Kyung-Eun/Shin Seung-Chan (Jung K E/Shin S C) beat Luo Ying/Luo Yu (Luo Y/Luo Y) 21-10 21-14 Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl (Rytter Juhl/Pedersen) beat Eva Lee/Paula Lynn Obanana (Obanana/E. Lee) 21-9 21-6 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Jung K E/Shin S C (Korea) 2 2 0 0 4 0 2 2. Luo Y/Luo Y (China) 2 1 0 1 2 2 1 3. Pedersen/Rytter Juhl (Denmark) 2 1 0 1 2 2 1 4. E. Lee/Obanana (U.S.) 2 0 0 2 0 4 0 SATURDAY, AUGUST 13 FIXTURES (GMT) Jung K E/Shin S C (Korea) v Rytter Juhl/Pedersen (Denmark) (1855) Luo Y/Luo Y (China) v Obanana/E. Lee (United States) (2230)