Aug 15 (Gracenote) - Olympic badminton women's singles last 16 results in Rio de Janeiro on Monday. 12-Porntip Buranaprasertsuk (Thailand) beat Mariya Ulitina (Ukraine) 21-14 21-16 10-Akane Yamaguchi (Japan) beat 4-Ratchanok Intanon (Thailand) 21-19 21-16 6-Nozomi Okuhara (Japan) beat 13-Bae Yeon-Ju (South Korea) 21-6 21-7 7-Sung Ji-Hyun (South Korea) beat Linda Zetchiri (Bulgaria) 21-15 21-12 9-P.V. Sindhu (India) beat 8-Tai Tzu Ying (Taiwan) 21-13 21-15