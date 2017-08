Aug 8 (Gracenote) - Olympic men's basketball Group A results in Rio de Janeiro on Monday. France 88 China 60 U.S. 113 Venezuela 69 Serbia 80 Australia 95 STANDINGS P W L F A Pts 1. U.S. 2 2 0 232 131 4 2. Australia 2 2 0 182 146 4 3. Serbia 2 1 1 166 157 3 4. France 2 1 1 154 147 3 5. Venezuela 2 0 2 131 199 2 6. China 2 0 2 122 207 2 WEDNESDAY, AUGUST 10 FIXTURES (GMT) Serbia v France (1715) Australia v U.S. (2200) THURSDAY, AUGUST 11 FIXTURES (GMT) Venezuela v China (0130)