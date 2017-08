Aug 14 (Gracenote) - Olympic men's basketball Group A results in Rio de Janeiro on Sunday. Serbia 94 China 60 Australia 81 Venezuela 56 U.S. 100 France 97 STANDINGS P W L F A Pts 1. U.S. 5 5 0 524 407 10 2. Australia 5 4 1 444 368 9 3. France 5 3 2 423 378 8 4. Serbia 5 2 3 426 387 7 5. Venezuela 5 1 4 315 444 6 6. China 5 0 5 318 466 5