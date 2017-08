Aug 10 (Gracenote) - Olympic women's basketball Group B results in Rio de Janeiro on Wednesday. Senegal 58 Canada 68 U.S. 110 Serbia 84 China 68 Spain 89 STANDINGS P W L F A Pts 1. U.S. 3 3 0 334 203 6 2. Canada 3 3 0 229 193 6 3. Spain 3 2 1 217 230 5 4. China 3 1 2 237 243 4 5. Serbia 3 0 3 210 246 3 6. Senegal 3 0 3 178 290 3 FRIDAY, AUGUST 12 FIXTURES (GMT) Serbia v China (1515) Canada v U.S. (1830) Spain v Senegal (2045)