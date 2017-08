Aug 12 (Gracenote) - Olympic women's basketball Group B results in Rio de Janeiro on Friday. Spain 97 Senegal 43 Canada 51 U.S. 81 Serbia 80 China 72 STANDINGS P W L F A Pts 1. U.S. 4 4 0 415 254 8 2. Spain 4 3 1 314 273 7 3. Canada 4 3 1 280 274 7 4. China 4 1 3 309 323 5 5. Serbia 4 1 3 290 318 5 6. Senegal 4 0 4 221 387 4 SUNDAY, AUGUST 14 FIXTURES (GMT) China v U.S. (1515) Senegal v Serbia (1830) Spain v Canada (2045)