Olympics-Beach volleyball-Men's Pool C results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic beach volleyball men's Pool C results in Rio de Janeiro on Tuesday. Nicolai/Lupo (Italy) 2 Naceur/Belhaj (Tunisia) 0 Dalhausser/Lucena (United States) 2 Virgen/L. Ontiveros (Mexico) 0 STANDINGS P W D L F A Pts 1. United States (U.S.) 2 2 0 0 4 0 4 2. Italy (Italy) 2 1 0 1 3 2 3 3. Mexico (Mexico) 2 1 0 1 2 3 3 4. Tunisia (Tunisia) 2 0 0 2 0 4 2 THURSDAY, AUGUST 11 FIXTURES (GMT) Dalhausser/Lucena (United States) v Nicolai/Lupo (Italy) (1930) Virgen/L. Ontiveros (Mexico) v Naceur/Belhaj (Tunisia) (1930)