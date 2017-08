Aug 10 (Gracenote) - Olympic beach volleyball men's Pool F results in Rio de Janeiro on Wednesday. Huber/Seidl (Austria) 1 Jefferson/Younousse (Qatar) 2 Gibb/Patterson (United States) 1 Herrera/Gavira (Spain) 2 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Spain (Spain) 3 2 0 1 5 4 5 2. Qatar (Qatar) 3 2 0 1 4 4 5 3. Austria (Austria) 3 1 0 2 4 4 4 4. United States (U.S.) 3 1 0 2 3 4 4