Aug 11 (Gracenote) - Olympic beach volleyball women's Pool A results in Rio de Janeiro on Thursday. Sweat/Fendrick (United States) 1 Ukolova/Birlova (Russia) 2 Larissa/Talita (Brazil) 2 Brzostek/Kolosinska (Poland) 0 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Talita/Larissa (Brazil) 3 3 0 0 6 0 6 2. Kolosinska/Brzostek (Poland) 3 2 0 1 4 3 5 3. Birlova/Ukolova (Russia) 3 1 0 2 2 5 4 4. Fendrick/Sweat (U.S.) 3 0 0 3 2 6 3