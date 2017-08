Aug 14 (Gracenote) - Olympic beach volleyball women's quarterfinal results in Rio de Janeiro on Sunday. Kerri Walsh/April Ross (U.S.) beat Louise Bawden/Taliqua Clancy (Australia) 21-14 21-16 Agatha Bednarczuk/Barbara Seixas Figueiredo (Brazil) beat Ekaterina Birlova/Evgenia Ukolova (Russia) 23-21 21-16 Talita/Larissa (Brazil) beat Joana Heidrich/Nadine Zumkehr (Switzerland) 21-23 27-25 15-13 Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Germany) beat Heather Bansley/Sarah Pavan (Canada) 21-14 21-14