Olympics-Biathlon-Men's 12.5km pursuit results

Feb 10 (Reuters) - Men's biathlon 12.5 km pursuit results at the Sochi Winter Olympics on Monday. Rank Name Time 1 Martin Fourcade (France) 33:48.6 2 Ondrej Moravec (Czech Republic) 34:02.7 3 Jean Guillaume Beatrix (France) 34:12.8 4 Ole Einar Bjoerndalen (Norway) 34:14.5 5 Evgeny Ustyugov (Russia) 34:25.3 6 Simon Schempp (Germany) 34:27.7 7 Emil Hegle Svendsen (Norway) 34:28.8 8 Simon Eder (Austria) 34:28.9 9 Andrejs Rastorgujevs (Latvia) 34:36.9 10 Dominik Landertinger (Austria) 34:37.5 11 Nathan Smith (Canada) 34:37.7 12 Christoph Sumann (Austria) 34:43.0 13 Fredrik Lindstroem (Sweden) 34:45.7 14 Anton Shipulin (Russia) 34:47.1 15 Evgeniy Garanichev (Russia) 34:47.7 PF 16 Erik Lesser (Germany) 34:53.1 PF 17 Lukas Hofer (Italy) 34:53.1 18 Simon Fourcade (France) 35:15.0 19 Arnd Peiffer (Germany) 35:21.4 20 Jaroslav Soukup (Czech Republic) 35:35.0 21 Simon Desthieux (France) 35:35.6 22 Tim Burke (U.S.) 35:37.0 23 Matej Kazar (Slovakia) 35:38.4 24 Klemen Bauer (Slovenia) 35:39.8 25 Dominik Windisch (Italy) 35:40.0 26 Jean-Philippe Le Guellec (Canada) 35:45.3 27 Tarjei Boe (Norway) 35:50.5 28 Tobias Arwidson (Sweden) 35:51.2 29 Yan Savitskiy (Kazakhstan) 35:57.0 30 Bjoern Ferry (Sweden) 36:06.9 31 Jakov Fak (Slovenia) 36:11.2 32 Johannes Thingnes Boe (Norway) 36:12.4 33 Dmitry Malyshko (Russia) 36:17.0 34 Carl Johan Bergman (Sweden) 36:20.9 35 Brendan Green (Canada) 36:21.2 36 Andriy Deryzemlya 36:21.5 37 Daniel Mesotitsch (Austria) 36:23.4 38 Lowell Bailey (U.S.) 36:34.8 39 Serhiy Semenov (Ukraine) 36:48.1 40 Tomas Kaukenas (Lithuania) 36:49.8 41 Vladimir Chepelin (Belarus) 36:57.2 42 Christian De Lorenzi (Italy) 36:58.2 43 Christoph Stephan (Germany) 37:18.8 44 Artem Pryma (Ukraine) 37:39.3 45 Indrek Tobreluts (Estonia) 38:00.5 46 Kauri Koiv (Estonia) 38:10.2 47 Cornel Puchianu (Romania) 38:19.8 48 Krasimir Anev (Bulgaria) 38:47.6 49 Janez Maric (Slovenia) 38:58.4 50 Sergey Novikov (Belarus) 38:59.5 51 Evgeny Abramenko (Belarus) 39:11.5 52 Pavol Hurajt (Slovakia) 39:14.3 53 Leif Nordgren (U.S.) 39:31.4 54 Serguei Sednev (Ukraine) 39:33.8 55 Vladimir Iliev (Bulgaria) 39:44.6 56 Yuryi Liadov (Belarus) 39:46.2 57 Serafin Wiestner (Switzerland) 39:48.1 58 Sergey Naumik (Kazakhstan) 40:06.5 59 Danil Steptsenko (Estonia) 40:52.0 Michal Slesingr (Czech Republic) Did not start (Compiled by Maju Samuel)