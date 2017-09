Olympics-Biathlon-Men's individual 20 km result

Feb 13 (Reuters) - Men's biathlon individual 20 km result at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Rank Name Time 1 Martin Fourcade (France) 49:31.7 2 Erik Lesser (Germany) 49:43.9 3 Evgeniy Garanichev (Russia) 50:06.2 4 Simon Eder (Austria) 50:09.5 5 Dominik Landertinger (Austria) 50:14.2 6 Jean Guillaume Beatrix (France) 50:15.5 7 Emil Hegle Svendsen (Norway) 50:30.3 8 Lowell Bailey (U.S.) 50:57.4 9 Serhiy Semenov (Ukraine) 51:07.9 10 Daniel Boehm (Germany) 51:09.4 11 Johannes Thingnes Boe (Norway) 51:16.5 12 Bjoern Ferry (Sweden) 51:18.3 13 Simon Fourcade (France) 51:29.9 14 Lukas Hofer (Italy) 51:34.6 15 Fredrik Lindstroem (Sweden) 51:50.2 16 Simon Schempp (Germany) 51:50.3 17 Jaroslav Soukup (Czech Republic) 51:55.1 18 Ondrej Moravec (Czech Republic) 51:55.8 19 Matej Kazar (Slovakia) 51:56.9 20 Yan Savitskiy (Kazakhstan) 52:00.0 21 Brendan Green (Canada) 52:05.3 22 Andreas Birnbacher (Germany) 52:17.9 23 Tomas Kaukenas (Lithuania) 52:38.9 24 Christoph Sumann (Austria) 52:39.1 25 Nathan Smith (Canada) 52:41.3 26 Tarjei Boe (Norway) 52:41.5 27 Anton Pantov (Kazakhstan) 52:51.5 28 Pavol Hurajt (Slovakia) 52:53.3 29 Indrek Tobreluts (Estonia) 53:02.5 30 Alexander Loginov (Russia) 53:04.3 31 Christian De Lorenzi (Italy) 53:13.1 32 Jakov Fak (Slovenia) 53:17.6 33 Andrejs Rastorgujevs (Latvia) 53:18.9 34 Ole Einar Bjoerndalen (Norway) 53:21.9 35 Jean-Philippe Le Guellec (Canada) 53:25.5 36 Krasimir Anev (Bulgaria) 53:30.3 37 Carl Johan Bergman (Sweden) 53:37.5 38 Evgeny Ustyugov (Russia) 53:47.8 39 Vladimir Iliev (Bulgaria) 53:52.6 40 Daniel Mesotitsch (Austria) 53:53.3 41 Tobias Arwidson (Sweden) 54:03.0 42 Lee-Steve Jackson (Britain) 54:11.3 43 Tomas Hasilla (Slovakia) 54:16.9 44 Tim Burke (U.S.) 54:21.2 45 Alexei Almoukov (Australia) 54:35.4 46 Andriy Deryzemlya (Ukraine) 54:40.0 47 Simon Hallenbarter (Switzerland) 54:52.2 48 Benjamin Weger (Switzerland) 54:54.5 49 Vladimir Chepelin (Belarus) 54:59.2 50 Russell Currier (U.S.) 55:07.5 51 Lukasz Szczurek (Poland) 55:18.6 52 Klemen Bauer (Slovenia) 55:29.1 53 Evgeny Abramenko (Belarus) 55:38.8 54 Sergey Novikov (Belarus) 55:41.7 55 Dmytro Pidruchnyi (Ukraine) 55:53.4 56 Ahti Toivanen (Finland) 55:55.4 57 Michal Slesingr (Czech Republic) 55:57.9 58 Miroslav Matiasko (Slovakia) 55:58.7 59 Scott Perras (Canada) 56:04.3 60 Cornel Puchianu (Romania) 56:10.4 61 Michal Krcmar (Czech Republic) 56:14.1 62 Danil Steptsenko (Estonia) 56:14.4 63 Janez Maric (Slovenia) 56:22.4 64 Alexey Volkov (Russia) 56:30.3 65 Dominik Windisch (Italy) 56:31.4 66 Long Ren (China) 56:35.8 67 Ivan Joller (Switzerland) 56:40.6 68 Michail Kletcherov (Bulgaria) 56:41.8 69 Milanko Petrovic (Serbia) 56:45.4 70 Kalev Ermits (Estonia) 57:04.5 71 Markus Windisch (Italy) 57:18.5 72 Victor Lobo Escolar (Spain) 57:22.8 73 In-Bok Lee (Korea) 57:29.0 74 Peter Dokl (Slovenia) 57:51.5 75 Miroslav Kenanov (Bulgaria) 58:01.1 76 Sergey Naumik (Kazakhstan) 58:03.2 77 Krzysztof Plywaczyk (Poland) 58:12.5 78 Kauri Koiv (Estonia) 58:17.3 79 Claudio Boeckli (Switzerland) 58:19.2 80 Aliaksandr Darozhka (Belarus) 58:27.7 81 Artem Pryma (Ukraine) 58:35.2 82 Alexis Boeuf (France) 58:39.0 83 Leif Nordgren (U.S.) 58:47.6 84 Hidenori Isa (Japan) 58:56.1 85 Alexandr Trifonov (Kazakhstan) 1:00:08.9 86 Grzegorz Guzik (Poland) 1:00:20.7 87 Lukasz Slonina (Poland) 1:00:29.5 88 Karoly Gombos (Hungary) 1:05:16.7 Jarkko Kauppinen (Finland) Did not finish (Compiled by Maju Samuel)