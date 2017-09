Olympics-Biathlon-2x6km women and 2x7.5km men mixed relay result

Feb 19 (Reuters) - Biathlon 2x6 km women and 2x7.5 km men mixed relay result at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Country Athletes Time 1 Norway Tora Berger 1:09:17.0 Ole Einar Bjoerndalen Tiril Eckhoff Emil Hegle Svendsen 2 Czech Republic Ondrej Moravec 1:09:49.6 Gabriela Soukalova Jaroslav Soukup Veronika Vitkova 3 Italy Lukas Hofer 1:10:15.2 Karin Oberhofer Dorothea Wierer Dominik Windisch 4 Germany Daniel Boehm 1:10:58.3 Laura Dahlmeier Evi Sachenbacher-Stehle Simon Schempp 5 Russia Evgeniy Garanichev 1:11:04.4 Anton Shipulin Olga Vilukhina Olga Zaitseva 6 Slovakia Jana Gerekova 1:11:04.7 Pavol Hurajt Matej Kazar Anastasiya Kuzmina 7 France Jean Guillaume Beatrix 1:12:04.3 Anais Bescond Marie Dorin Habert Martin Fourcade 8 Ukraine Natalya Burdyga 1:12:05.2 Andriy Deryzemlya Mariya Panfilova Serhiy Semenov 9 U.S. Lowell Bailey 1:12:20.1 Tim Burke Hannah Dreissigacker Susan Dunklee 10 Austria Lisa Theresa Hauser 1:12:34.8 Katharina Innerhofer Daniel Mesotitsch Friedrich Pinter 11 Belarus Evgeny Abramenko 1:13:11.8 Vladimir Chepelin Nastassia Dubarezava Liudmila Kalinchik 12 Canada Rosanna Crawford 1:13:27.7 Brendan Green Megan Imrie Scott Perras 13 Switzerland Elisa Gasparin 1:13:33.9 Selina Gasparin Simon Hallenbarter Benjamin Weger 14 Poland Magdalena Gwizdon 1:13:36.0 Krystyna Palka Krzysztof Plywaczyk Lukasz Szczurek 15 Kazakhstan Elena Khrustaleva 1:15:46.4 Sergey Naumik Anton Pantov Darya Usanova 16 Estonia Kauri Koiv LAP Kadri Lehtla Danil Steptsenko Daria Yurlova (Compiled by Maju Samuel)