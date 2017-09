Olympics-Biathlon-Women's 10km pursuit results

Feb 11 (Reuters) - Women's biathlon 10km pursuit results at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Name Time 1 Darya Domracheva (Belarus) 29:30.7 2 Tora Berger (Norway) 30:08.3 3 Teja Gregorin (Slovenia) 30:12.7 4 Gabriela Soukalova (Czech Republic) 30:18.3 5 Valj Semerenko (Ukraine) 30:23.6 6 Anastasiya Kuzmina (Slovakia) 30:29.1 7 Olga Vilukhina (Russia) 30:32.9 8 Karin Oberhofer (Italy) 30:37.8 9 Ann Kristin Aafedt Flatland (Norway) 30:40.2 10 Vita Semerenko (Ukraine) 30:40.3 11 Olga Zaitseva (Russia) 30:43.0 12 Anais Bescond (France) 30:43.7 13 Nadezhda Skardino (Belarus) 30:43.7 14 Marie Dorin Habert (France) 30:53.6 15 Selina Gasparin (Switzerland) 30:59.1 16 Kaisa Makarainen (Finland) 31:02.3 17 Dorothea Wierer (Italy) 31:03.2 18 Susan Dunklee (U.S.) 31:11.6 19 Monika Hojnisz (Poland) 31:14.0 20 Weronika Nowakowska-Ziemniak (Poland) 31:25.4 21 Veronika Vitkova (Czech Republic) 31:42.9 22 Olena Pidhrushna (Ukraine) 31:54.2 23 Yana Romanova (Russia) 31:55.1 24 Tiril Eckhoff (Norway) 32:12.3 25 Zina Kocher (Canada) 32:15.1 26 Eva Tofalvi (Romania) 32:15.3 27 Evi Sachenbacher-Stehle (Germany) 32:16.6 28 Megan Imrie (Canada) 32:22.7 29 Andrea Henkel (Germany) 32:30.4 30 Laura Dahlmeier (Germany) 32:38.8 31 Elisa Gasparin (Switzerland) 32:42.8 32 Fuyuko Suzuki (Japan) 32:49.0 33 Liudmila Kalinchik (Belarus) 32:54.9 34 Krystyna Palka (Poland) 32:56.3 35 Jana Gerekova (Slovakia) 32:57.7 36 Synnoeve Solemdal (Norway) 33:04.3 37 Elena Khrustaleva (Kazakhstan) 33:06.5 38 Magdalena Gwizdon (Poland) 33:14.3 39 Lisa Theresa Hauser (Austria) 33:25.0 40 Franziska Preuss (Germany) 33:34.0 41 Darya Usanova (Kazakhstan) 33:54.6 42 Eva Puskarcikova (Czech Republic) 33:59.0 43 Diana Rasimoviciute (Lithuania) 34:07.1 44 Anais Chevalier (France) 34:14.5 45 Rosanna Crawford (Canada) 34:15.6 46 Victoria Padial Hernandez (Spain) 34:30.3 47 Ekaterina Shumilova (Russia) 34:34.2 48 Michela Ponza (Italy) 34:36.4 49 Nicole Gontier (Italy) 34:37.5 50 Jialin Tang (China) 34:40.4 51 Sara Studebaker (U.S.) 35:00.0 52 Jitka Landova (Czech Republic) 35:37.6 53 Yan Zhang (China) 36:12.1 54 Annelies Cook (U.S.) 36:20.9 55 Johanna Talihaerm (Estonia) 37:52.5 56 Nastassia Dubarezava (Belarus) 41:01.8 Megan Heinicke (Canada) Did not finish Mari Laukkanen (Finland) Did not start Juliya Dzhyma (Ukraine) Did not start Marie Laure Brunet (France) Did not start (Compiled by Maju Samuel)