Olympics-Biathlon-Women's 7.5 km sprint result

Feb 9 (Reuters) - Women's biathlon 7.5 km sprint result at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Rank Name Time 1 Anastasiya KUZMINA (Slovakia) 21:06.8 2 Olga VILUKHINA (Russia) 21:26.7 3 Vita SEMERENKO (Ukraine) 21:28.5 4 Karin OBERHOFER (Italy) 21:34.7 5 Anais BESCOND (France) 21:36.7 6 Dorothea WIERER (Italy) 21:37.4 7 Weronika NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK (Poland) 21:37.6 8 Elisa GASPARIN (Switzerland) 21:38.2 9 Darya DOMRACHEVA (Belarus) 21:38.6 10 Tora BERGER (Norway) 21:40.6 11 Evi SACHENBACHER-STEHLE (Germany) 21:40.8 12 Valj SEMERENKO (Ukraine) 21:44.9 13 Selina GASPARIN (Switzerland) 21:46.5 14 Susan DUNKLEE (U.S.) 21:48.3 15 Teja GREGORIN (Slovenia) 21:48.9 16 Veronika VITKOVA (Czech Republic) 21:50.8 17 Nadezhda SKARDINO (Belarus) 21:50.9 18 Tiril ECKHOFF (Norway) 21:51.4 19 Yana ROMANOVA (Russia) 21:53.4 20 Marie DORIN HABERT (France) 21:55.0 21 Monika HOJNISZ (Poland) 21:55.1 22 Andrea HENKEL (Germany) 22:01.5 22 Eva TOFALVI (Romania) 22:01.5 24 Ann Kristin Aafedt FLATLAND (Norway) 22:10.6 25 Rosanna CRAWFORD (Canada)) 22:10.8 26 Olena PIDHRUSHNA (Ukraine) 22:12.8 27 Lisa Theresa HAUSER (Austria) 22:15.6 28 Olga ZAITSEVA (Russia) 22:16.6 29 Gabriela SOUKALOVA (Czech Republic) 22:17.5 30 Kaisa MAKARAINEN (Finland) 22:18.4 31 Megan IMRIE (Canada) 22:19.5 32 Zina KOCHER (Canada) 22:25.5 33 Krystyna PALKA (Poland) 22:27.8 34 Nastassia DUBAREZAVA (Belarus) 22:29.7 35 Synnoeve SOLEMDAL (Norway) 22:32.1 36 Mari LAUKKANEN (Finland) 22:37.3 37 Liudmila KALINCHIK (Belarus) 22:37.8 38 Michela PONZA (Italy)) 22:47.0 39 Fuyuko SUZUKI (Japan) 22:47.4 40 Magdalena GWIZDON (Poland) 22:51.2 41 Franziska PREUSS (Germany) 22:53.1 42 Juliya DZHYMA (Ukraine) 22:55.5 43 Jana GEREKOVA (Slovakia) 22:58.0 44 Sara STUDEBAKER (U.S.) 22:59.5 45 Eva PUSKARCIKOVA (Czech Republic) 23:00.9 46 Laura DAHLMEIER (Germany) 23:03.2 47 Anais CHEVALIER (France) 23:03.4 48 Johanna TALIHAERM (Estonia) 23:09.3 49 Yan ZHANG (China) 23:09.4 50 Jitka LANDOVA (Czech Republic) 23:16.9 51 Diana RASIMOVICIUTE (Lithuania) 23:18.6 52 Victoria PADIAL HERNANDEZ (Spain) 23:21.5 53 Annelies COOK (U.S.) 23:23.4 54 Nicole GONTIER (Italy) 23:26.3 55 Jialin TANG (China) 23:26.7 56 Marie Laure BRUNET (France) 23:27.4 57 Elena KHRUSTALEVA (Kazakhstan) 23:29.6 58 Darya USANOVA (Kazakhstan) 23:33.3 59 Megan HEINICKE (Canada) 23:34.5 60 Ekaterina SHUMILOVA (Russia) 23:38.4 61 Desislava STOYANOVA (Bulgaria) 23:48.1 62 Martina CHRAPANOVA (Slovakia) 23:48.3 63 Chaoqing SONG (China) 23:49.5 64 Galina VISHNEVSKAYA (Kazakhstan) 23:52.0 65 Hannah DREISSIGACKER (U.S.) 23:55.0 66 Laure SOULIE (Andorra) 23:57.8 67 Daria YURLOVA (Estonia) 24:01.1 68 Yuki NAKAJIMA (Japan) 24:12.9 69 Kadri LEHTLA (Estonia) 24:13.3 70 Emoke SZOCS (Hungary) 24:15.4 71 Grete GAIM (Estonia) 24:18.2 72 Paulina FIALKOVA (Slovakia) 24:27.1 73 Marina LEBEDEVA (Kazakhstan) 24:31.9 74 Ji-Hee MUN (Korea) 24:32.0 75 Amanda LIGHTFOOT (Britain) 24:48.9 76 Katharina INNERHOFER (Austria) 24:49.0 77 Jaqueline MOURAO (Brazil) 25:06.4 78 Tanja KARISIK (Bosnia and Herzegovina) 25:06.8 79 Zanna JUSKANE (Latvia) 25:36.5 80 Rina SUZUKI (Japan) 25:40.6 81 Miki KOBAYASHI (Japan) 25:52.3 82 Lucy GLANVILLE (Australia) 26:57.1 83 Na SONG (China) 27:01.5 84 Alexandra CAMENSCIC (Moldova) 27:37.0 (Compiled by Maju Samuel)