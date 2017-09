Olympics-Biathlon-Women's 4x6 km relay result

Feb 21 (Reuters) - Women's biathlon 4x6 km relay result at the Sochi Winter Olympics on Friday. Rank Country Athletes Time Behind 1 Ukraine Juliya Dzhyma 1:10:02.5 0.0 Olena Pidhrushna Valj Semerenko Vita Semerenko 2 Russia Yana Romanova 1:10:28.9 +26.4 Ekaterina Shumilova Olga Vilukhina Olga Zaitseva 3 Norway Tora Berger 1:10:40.1 +37.6 Tiril Eckhoff Ann Kristin Aafedt Flatland Fanny Welle-Strand Horn 4 Czech Republic Jitka Landova 1:11:25.7 +1:23.2 Eva Puskarcikova Gabriela Soukalova Veronika Vitkova 5 Belarus Darya Domracheva 1:11:33.4 +1:30.9 Liudmila Kalinchik Nadzeya Pisareva Nadezhda Skardino 6 Italy Nicole Gontier 1:11:43.3 +1:40.8 Karin Oberhofer Michela Ponza Dorothea Wierer 7 U.S. Annelies Cook 1:12:14.2 +2:11.7 Hannah Dreissigacker Susan Dunklee Sara Studebaker 8 Canada Rosanna Crawford 1:12:21.5 +2:19.0 Megan Heinicke Megan Imrie Zina Kocher 9 Switzerland Irene Cadurisch 1:12:34.3 +2:31.8 Aita Gasparin Elisa Gasparin Selina Gasparin 10 Poland Magdalena Gwizdon 1:12:34.4 +2:31.9 Monika Hojnisz Weronika Nowakowska-Ziemniak Krystyna Palka 11 Germany Laura Dahlmeier 1:13:44.2 +3:41.7 Andrea Henkel Franziska Hildebrand Franziska Preuss 12 Kazakhstan Elena Khrustaleva 1:15:54.7 +5:52.2 Marina Lebedeva Darya Usanova Galina Vishnevskaya 13 Japan Miki Kobayashi LAP Yuki Nakajima Fuyuko Suzuki Rina Suzuki 14 Slovakia Martina Chrapanova LAP Paulina Fialkova Jana Gerekova Terezia Poliakova 15 China Chaoqing Song LAP Na Song Jialin Tang Yan Zhang 16 Estonia Grete Gaim LAP Kadri Lehtla Johanna Talihaerm Daria Yurlova France Anais Bescond DNF Marie Laure Brunet Anais Chevalier Marie Dorin Habert LAP - Lapped DNF - Did not finish (Compiled by Maju Samuel)