Olympics-BMX-Women's individual semifinal results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic bmx women's individual semifinal results in Rio de Janeiro on Friday. Heat 1, 1. Mariana Pajon (Colombia) 3 Q 2. Alise Post (U.S.) 8 Q 3. Stefany Hernandez (Venezuela) 11 Q 4. Manon Valentino (France) 12 Q 5. Gabriela Diaz (Argentina) 17 6. Amanda Carr (Thailand) 18 7. Simone Christensen (Denmark) 18 8. Merle van Benthem (Netherlands) 21 Heat 2, 1. Laura Smulders (Netherlands) 4 Q 2. Brooke Crain (U.S.) 7 Q 3. Elke Vanhoof (Belgium) 13 Q 4. Yaroslava Bondarenko (Russia) 13 Q 5. Caroline Buchanan (Australia) 13 6. Lauren Reynolds (Australia) 17 7. Nadja Pries (Germany) 19 8. Priscilla Stevaux Carnaval (Brazil) 22