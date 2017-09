Olympics-Bobsleigh-Four-man first run result

Feb 22 (Reuters) - Four-man's bobsleigh first-run result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Rank Country Athletes Time 1 Russia Alexander Zubkov 54.82 (TR) Alexey Negodaylo Dmitry Trunenkov Alexey Voevoda 2 Germany Maximilian Arndt 54.88 Marko Huebenbecker Alexander Roediger Artin Putze 3 U.S. Steven Holcomb 54.89 (SR) Curtis Tomasevicz Steven Langton Christopher Fogt 4 Germany Thomas Florschuetz 55.06 Joshua Bluhm Kevin Kuske Christian Poser 5 Latvia Oskars Melbardis 55.10 Daumants Dreiskens Arvis Vilkaste Janis Strenga 6 Russia Alexander Kasjanov 55.11 Ilvir Huzin Maxim Belugin Aleksei Pushkarev 7 Germany Francesco Friedrich 55.15 Jannis Baecker Gregor Bermbach Thorsten Margis 8 Canada Justin Kripps 55.17 Jesse Lumsden Timothy Randall James Mcnaughton Cody Sorensen Bryan Barnett Ben Coakwell 9 Switzerland Beat Hefti 55.21 Alex Baumann Juerg Egger Thomas Lamparter 10 Britain John James Jackson 55.26 Stuart Benson Bruce Tasker Joel Fearon 11 Canada Lyndon Rush 55.35 Lascelles Brown David Bissett Neville Wright 12 Canada Chris Spring 55.50 Timothy Randall James Mcnaughton Bryan Barnett 13 Netherlands Edwin Van Calker 55.55 Bror Van Der Zijde Sybren Jansma Arno Klaassen 14 U.S. Nick Cunningham 55.61 Justin Olsen Johnny Quinn Dallas Robinson 15 Latvia Oskars Kibermanis 55.68 Raivis Broks Helvijs Lusis Vairis Leiboms 16 Russia Nikita Zakharov 55.74 Petr Moiseev Nikolay Khrenkov Maxim Mokrousov Aleksei Pushkarev 17 Italy Simone Bertazzo 55.78 Simone Fontana Samuele Romanini Francesco Costa 18 France Loic Costerg 55.82 Romain Heinrich Florent Ribet Elly Lefort 19 Britain Lamin Deen 55.91 John Baines Andrew Matthews Ben Simons 20 Czech Republic Jan Vrba 55.95 Dominik Suchy Dominik Dvorak Michal Vacek 21 Korea Yunjong Won 56.12 Youngjin Suk Junglin Jun Youngwoo Seo 22 Australia Heath Spence 56.20 Gareth Nichols Duncan Harvey Lucas Mata 23 Austria Benjamin Maier 56.25 Stefan Withalm Markus Sammer Angel Somov 23 Romania Andreas Neagu 56.25 Florin Craciun Paul Muntean Danut Moldovan 25 France Thibault Alexis Godefroy 56.37 Jeremy Baillard Vincent Daniel Jean-Paul Ricard Jeremie Boutherin 26 Japan Hiroshi Suzuki 56.41 Toshiki Kuroiwa Shintaro Sato Hisashi Miyazaki 27 Slovakia Martin Tesovic 56.56 Milan Jagnesak Petr Narovec Lukas Kozienka Juraj Mokras 28 Poland Marcin Niewiara 56.57 Dawid Kupczyk Daniel Zalewski Michal Kasperowicz Pawel Mroz 29 Brazil Edson Bindilatti 56.86 Odirlei Pessoni Edson Ricardo Martins Fabio Goncalves Silva 30 Korea Donghyun Kim 56.98 Sik Kim Kyunghyun Kim Jeahan Oh SR -Start record TR -Time Record (Compiled by Maju Samuel)