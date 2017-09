Olympics-Bobsleigh-Four-man standings after third run

Feb 23 (Reuters) - Four-man's bobsleigh standings after the third run at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Rank Country Athletes Heat 3 Time Total Time 1 Russia Alexander Zubkov 55.02 seconds 2 minutes 45.21 seconds Q Alexey Negodaylo Dmitry Trunenkov Alexey Voevoda 2 Latvia Oskars Melbardis 55.15 2:45.38 Q Daumants Dreiskens Arvis Vilkaste Janis Strenga 3 U.S. Steven Holcomb 55.30 2:45.66 Q Curtis Tomasevicz Steven Langton Christopher Fogt 4 Russia Alexander Kasjanov 55.29 2:45.81 Q Ilvir Huzin Maxim Belugin Aleksei Pushkarev 5 Germany Maximilian Arndt 55.47 2:45.82 Q Marko Huebenbecker Alexander Roediger Martin Putze 6 Britain John James Jackson 55.31 2:45.84 Q Stuart Benson Bruce Tasker Joel Fearon 7 Germany Thomas Florschuetz 55.50 2:45.98 Q Joshua Bluhm Kevin Kuske Christian Poser 8 Switzerland Beat Hefti 55.60 2:46.15 Q Alex Baumann Juerg Egger Thomas Lamparter 9 Canada Lyndon Rush 55.60 2:46.38 Q Lascelles Brown David Bissett Neville Wright 10 Germany Francesco Friedrich 55.81 2:46.39 Q Jannis Baecker Gregor Bermbach Thorsten Margis 11 Netherlands Edwin Van Calker 55.82 2:46.94 Q Bror Van Der Zijde Sybren Jansma Arno Klaassen 12 U.S. Nick Cunningham 55.97 2:47.06 Q Justin Olsen Johnny Quinn Dallas Robinson 13 Canada Chris Spring 55.88 2:47.08 Q Timothy Randall James McNaughton Bryan Barnett 14 Russia Nikita Zakharov 55.88 2:47.15 Q Petr Moiseev Nikolay Khrenkov Maxim Mokrousov 15 Latvia Oskars Kibermanis 55.97 2:47.17 Q Raivis Broks Helvijs Lusis Vairis Leiboms 16 Czech Republic Jan Vrba 55.95 2:47.37 Q Dominik Suchy Dominik Dvorak Michal Vacek 17 France Loic Costerg 55.91 2:47.41 Q Romain Heinrich Florent Ribet Elly Lefort =18 Britain Lamin Deen 56.06 2:47.57 Q John Baines Andrew Matthews Ben Simons =18 Italy Simone Bertazzo 56.06 2:47.57 Q Simone Fontana Samuele Romanini Francesco Costa 20 Korea Yunjong Won 56.25 2:48.34 Q Youngjin Suk Junglin Jun Youngwoo Seo 21 Austria Benjamin Maier 56.27 2:48.63 Stefan Withalm Sebastian Heufler Angel Somov 22 Australia Heath Spence 56.23 2:48.64 Gareth Nichols Duncan Harvey Lucas Mata 23 France Thibault Alexis Godefroy 56.35 2:48.99 Jeremy Baillard Vincent Daniel Jean-Paul Ricard Jeremie Boutherin 24 Romania Andreas Neagu 56.62 2:49.03 Bogdan Otava Paul Muntean Florin Craciun 25 Slovakia Milan Jagnesak 56.51 2:49.44 Petr Narovec Lukas Kozienka Juraj Mokras 26 Japan Hiroshi Suzuki 56.63 2:49.46 Toshiki Kuroiwa Shintaro Sato Hisashi Miyazaki 27 Poland Dawid Kupczyk 56.47 2:49.49 Daniel Zalewski Michal Kasperowicz Pawel Mroz 28 Korea Donghyun Kim 56.89 2:50.64 Sik Kim Kyunghyun Kim Jeahan Oh 29 Brazil Edson Bindilatti 57.11 2:50.71 Odirlei Pessoni Edson Ricardo Martins Fabio Goncalves Silva 30 Canada Justin Kripps 55.72 2:50.80 Jesse Lumsden Luke Demetre Graeme Rinholm Q - Denotes qualified = - Denotes two or more participants share the same result (Compiled by Anand Basu)