Olympics-Bobsleigh-Women's first-run result

Feb 18 (Reuters) - Women's bobsleigh first-run results at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Country Athletes Total Time 1 U.S. Elana Meyers 57.26 Lauryn Williams SR TR 2 Canada Kaillie Humphries 57.39 Heather Moyse 3 U.S. Jamie Greubel 57.45 Aja Evans 4 Belgium Elfje Willemsen 57.92 Hanna Emilie Marien 5 Netherlands Esme Kamphuis 57.94 Judith Vis 6 Germany Sandra Kiriasis 57.95 Franziska Fritz 7 Germany Cathleen Martini 57.99 Christin Senkel 8 Russia Olga Stulneva 58.03 Liudmila Udobkina 9 Germany Anja Schneiderheinze 58.17 Stephanie Schneider 10 Switzerland Fabienne Meyer 58.18 Tanja Mayer 11 U.S. Jazmine Fenlator 58.27 Lolo Jones 12 Britain Paula Walker 58.36 Rebekah Wilson 13 Canada Jennifer Ciochetti 58.43 Chelsea Valois 14 Austria Viola Kleiser 58.59 Christina Hengster 15 Australia Jana Pittman 58.62 Astrid Radjenovic 16 Russia Nadezhda Sergeeva 58.80 Nadezhda Paleeva 17 Romania Maria Constantin 59.04 Andreea Grecu 18 Brazil Fabiana Santos 59.57 Sally Mayara Da Silva 19 Korea Sunok Kim 1:00.09 Mihwa Shin SR - Start record TR - Time record (Compiled by Maju Samuel)