Olympics-Boxing-Men's light heavyweight last 32 results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic boxing men's light heavyweight last 32 results in Rio de Janeiro on Sunday. Sunday, 7 August Mikhail Dauhaliavets (Belarus) beat Valentino Manfredonia (Italy) 2-1 Sunday, 7 August Teymur Mammadov (Azerbaijan) beat Denys Solonenko (Ukraine) 3-0 Peter Muellenberg (Netherlands) beat Ehsan Rouzbahani (Iran) 3-0 Albert Ramirez (Venezuela) beat Petr Khamukov (Russia) 2-1 Joshua Buatsi (Britain) beat Kennedy Katende (Uganda) 1-0 Carlos Andres Mina (Ecuador) beat Serge Michel (Germany) 3-0 Saturday, 6 August Juan Carrillo (Colombia) beat Erkin Adylbek Uulu (Kyrgyzstan) 3-0 Michel Borges (Brazil) beat Hassan N'Dam N'Jikam (Cameroon) 3-0 Hrvoje Sep (Croatia) beat Abdelrahman Salah Araby (Egypt) 2-1 Mehmet Nadir Unal (Turkey) beat Hassan Saada (Morocco) 1-0 WO