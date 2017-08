Olympics-Boxing-Men's light flyweight last 16 results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic boxing men's light flyweight last 16 results in Rio de Janeiro on Monday. Nico Miguel Hernandez (U.S.) beat Vasiliy Egorov (Russia) 3-0 Carlos Quipo (Ecuador) beat Gan-Erdene Gankhuyag (Mongolia) 3-0 Birzhan Zhakypov (Kazakhstan) beat Matias Hamunyela (Namibia) 3-0 Hasanboy Dusmatov (Uzbekistan) beat Joselito Velazquez (Mexico) 3-0 Samuel Carmona Heredia (Spain) beat Patrick Barnes (Ireland) 2-1 Yuberjen Martinez Rivas (Colombia) beat Rogen Ladon (Philippines) 3-0 Peter Mungai Warui (Kenya) beat Lv Bin (China) 2-1 Joahnys Argilagos Perez (Cuba) beat Galal Yafai (Britain) 2-1