Olympics-Boxing-Men's welterweight last 32 results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic boxing men's welterweight last 32 results in Rio de Janeiro on Monday. Monday, 8 August Joshua Kelly (Britain) beat Walid Sedik Mohamed (Egypt) 3-0 Vincenzo Mangiacapre (Italy) beat Juan Pablo Romero (Mexico) 2-1 Gabriel Maestre (Venezuela) beat Arajik Marutjan (Germany) 2-1 Simeon Chamov (Bulgaria) beat Onur Sipal (Turkey) 3-0 Sunday, 7 August Saylom Ardee (Thailand) beat Pavel Kastramin (Belarus) 2-1 Souleymane Cissokho (France) beat Balazs Bacskai (Hungary) 3-0 Vladimir Margaryan (Armenia) beat Winston Hill (Fiji) 3-0 Shakhram Giyasov (Uzbekistan) beat Youba Sissokho Ndiaye (Spain) 3-0 Eimantas Stanionis (Lithuania) beat Liu Wei (China) 3-0 Steven Donnelly (Ireland) beat Zohir Kedache (Algeria) 3-0 Tuvshinbat Byamba (Mongolia) beat Alberto Palmetta (Argentina) 3-0 Rayton Okwiri (Kenya) beat Andrey Zamkovoy (Russia) 2-1