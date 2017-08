Olympics-Boxing-Men's heavyweight last 16 results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic boxing men's heavyweight last 16 results in Rio de Janeiro on Monday. Erislandy Savon (Cuba) beat Lawrence Okolie (Britain) 3-0 Yamil Peralta (Argentina) beat David Graf (Germany) 2-1 Kennedy St Pierre (Mauritius) beat Chouaib Bouloudinats (Algeria) 2-1 Vassiliy Levit (Kazakhstan) beat Yu Fengkai (China) 1-0 Abdulkadir Abdullayev (Azerbaijan) beat Paul Omba Biongolo (France) 1-0 Rustam Tulaganov (Uzbekistan) beat Julio Castillo (Ecuador) 3-0 Clemente Russo (Italy) beat Hassen Chaktami (Tunisia) 3-0 Evgeny Tishchenko (Russia) beat Juan Goncalves Nogueira (Brazil) 3-0