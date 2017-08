Olympics-Boxing-Men's bantamweight last 32 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic boxing men's bantamweight last 32 results in Rio de Janeiro on Thursday. Thursday, 11 August Kairat Yeraliyev (Kazakhstan) beat Javid Chalabiyev (Azerbaijan) 2-1 Bilel M'Hamdi (Tunisia) beat Inkululeko Suntele (Lesotho) 3-0 Alberto Melian (Argentina) beat Abdul Wahid Omar (Ghana) 3-0 Robeisy Eloy Ramirez Carrazana (Cuba) beat Shiva Thapa (India) 3-0 Mohamed Hamout (Morocco) beat Mykola Butsenko (Ukraine) 2-0 Ham Sang-Myeong (South Korea) beat Victor Rodriguez (Venezuela) 2-1 Wednesday, 10 August Robenilson de Jesus (Brazil) beat Fahem Hammachi (Algeria) 2-1 Erdenebat Tsendbaatar (Mongolia) beat Benson Njangiru (Kenya) 3-0 Dzmitry Asanau (Belarus) beat Hector Luis Garcia (Dominican Republic) 2-1 Vladimir Nikitin (Russia) beat Boe Warawara (Vanuatu) 3-0 Chatchai Butdee (Thailand) beat Qais Ashfaq (Britain) 3-0 Aram Avagyan (Armenia) beat Arashi Morisaka (Japan) 2-1