Olympics-Boxing-Men's light welterweight last 32 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic boxing men's light welterweight last 32 results in Rio de Janeiro on Thursday. Thursday, 11 August Pat McCormack (Britain) beat Ablaikhan Zhussupov (Kazakhstan) 2-1 Hassan Amzile (France) beat Junius Jonas (Namibia) 3-0 Collazo Sotomayor (Azerbaijan) beat Volodymyr Matviychuk (Ukraine) 3-0 Joedison Teixeira (Brazil) beat Abdelkader Chadi (Algeria) 2-1 Batuhan Gozgec (Turkey) beat Mahaman Smaila (Cameroon) 3-0 Artur Biyarslanov (Canada) beat Obada Al-Kasbeh (Jordan) 3-0 Gary Russell (U.S.) beat Richardson Hitchins (Haiti) 3-0 Wednesday, 10 August Manoj Kumar (India) beat Evaldas Petrauskas (Lithuania) 2-1 Fazliddin Gaibnazarov (Uzbekistan) beat Dival Forele Malonga Dzaiamou (Congo) 1-0 TKO Hu Qianxun (China) beat Raul Curiel Garcia (Mexico) 1-0 WO Hovhannes Bachkov (Armenia) beat Luis Arcon (Venezuela) 2-1 Battarsukh Chinzorig (Mongolia) beat Thulasi Tharumalingam (Qatar) 3-0