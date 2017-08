Olympics-Boxing-Men's welterweight last 16 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic boxing men's welterweight last 16 results in Rio de Janeiro on Thursday. Daniyar Yeleussinov (Kazakhstan) beat Joshua Kelly (Britain) 3-0 Gabriel Maestre (Venezuela) beat Vincenzo Mangiacapre (Italy) 1-0 WO Saylom Ardee (Thailand) beat Simeon Chamov (Bulgaria) 3-0 Souleymane Cissokho (France) beat Parviz Bagirov (Azerbaijan) 3-0 Roniel Iglesias (Cuba) beat Vladimir Margaryan (Armenia) 1-0 TKO Shakhram Giyasov (Uzbekistan) beat Eimantas Stanionis (Lithuania) 3-0 Steven Donnelly (Ireland) beat Tuvshinbat Byamba (Mongolia) 2-1 Mohammed Rabii (Morocco) beat Rayton Okwiri (Kenya) 3-0